Ziraat Türkiye Kupası
West Ham United - Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig’de şampiyonluk ve kümede kalma savaşı aynı sahada buluşuyor! Liderlik koltuğunda oturan Arsenal, şampiyonluk yolunda kritik bir virajı dönmek için Londra derbisinde deplasmana çıkıyor. Diğer tarafta ise küme düşme potasından uzaklaşmak isteyen West Ham bulunuyor. Peki, West Ham - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? İşte dev maça dair tüm merak edilenler...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2026 08:42
West Ham United - Arsenal maçı canlı takip etmek için tıklayınız...

Premier Lig'de heyecan fırtınası Londra derbisiyle devam ediyor! Ligde 76 puanla zirvenin sahibi olan Arsenal, deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren 36 puanlı West Ham ile karşılaşacak. "West Ham - Arsenal maçı ne zaman?" sorusu, hem şampiyonluk yarışını hem de düşme potasını yakından takip eden futbolseverlerin odağında. Konuk ekip Arsenal şampiyonluk yürüyüşünü kayıpsız sürdürebilecek mi? Yoksa West Ham evindeki avantajı kullanarak ligde kalma yolunda dev bir adım mı atacak? İşte canlı yayın detayları, muhtemel 11'ler ve karşılaşma öncesi tüm analizler...

WEST HAM - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Zirveyi ve ligin alt sıralarını doğrudan etkileyecek olan bu dev mücadele 10 Mayıs 2026 Pazar günü (bugün) saat 18:30'da oynanacak.

WEST HAM - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 3 ve beIN Connect kanallarında canlı yayınlanacak.

ARSENAL ŞAMPİYONLUĞA KİLİTLENDİ

76 puanla liderlik koltuğunda oturan Topçular, kalan haftalarda hata yapmak istemiyor. Mikel Arteta yönetimindeki ekip, bu zorlu deplasmandan da 3 puanla ayrılarak şampiyonluk kupasına bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

WEST HAM CAN HAVLİYLE SAHADA

Ligde 36 puanla 18. sırada yer alan ve küme düşme tehlikesini yakından hisseden West Ham için her puan altın değerinde. Kendi seyircisi önünde sürpriz peşinde koşacak olan ev sahibi ekip, lideri devirerek nefes almak istiyor.

