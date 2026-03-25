UEFA'dan ret geldi

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Premier Lig ekiplerinin yoğun maç temposu nedeniyle Şampiyonlar Ligi kadrolarını 28 kişiye çıkarma talebi UEFA tarafından reddedildi. İngiltere'de yayın yapan Guardian gazetesinin haberine göre Premier Lig takımları, Şampiyonlar Ligi'ndeki kadroların 28 kişiye çıkarılmasını teklif etti ancak İspanyol ekipleri buna karşı çıktı. UEFA da bu konuyu gündeme almadı.