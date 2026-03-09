Tottenham’da iftar vakti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın stadında yüzlerce kişi Ramazan orucunu açmak için bir araya gelirken ezanı Londra'da görev yapan Türk imamlar okudu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın stadında yüzlerce kişi Ramazan orucunu açmak için bir araya gelirken ezanı Londra'da görev yapan Türk imamlar okudu. Yapılan paylaşımda, "Etkinliğine ev sahipliği yapmaktan gurur duyduk. Yerel topluluklarımızdaki çeşitliliği kutlamak amacıyla düzenlenen etkinlik, tüm inançlardan insanları bir araya getirdi; ramazan ayını geçirenler oruçlarını açma fırsatı bulurken, komşularıyla bağlantı kurma imkanı buldu" denildi.