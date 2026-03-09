CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Tottenham’da iftar vakti

Tottenham’da iftar vakti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın stadında yüzlerce kişi Ramazan orucunu açmak için bir araya gelirken ezanı Londra'da görev yapan Türk imamlar okudu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Tottenham’da iftar vakti
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın stadında yüzlerce kişi Ramazan orucunu açmak için bir araya gelirken ezanı Londra'da görev yapan Türk imamlar okudu. Yapılan paylaşımda, "Etkinliğine ev sahipliği yapmaktan gurur duyduk. Yerel topluluklarımızdaki çeşitliliği kutlamak amacıyla düzenlenen etkinlik, tüm inançlardan insanları bir araya getirdi; ramazan ayını geçirenler oruçlarını açma fırsatı bulurken, komşularıyla bağlantı kurma imkanı buldu" denildi.
Kadıköy'de büyük gerginlik! Yüksel Yıldırım taraftarlarla tartıştı
F.Bahçe'den maç sonu açıklama!
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
ABD-İsrail-İran savaşı 10'uncu gününde | Suudi Arabistan uyarısı: Ülkeyi terk edin
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'dan maç sonu G.Saray sözleri!
Samsunspor'dan F.Bahçe maçı sonrası flaş duyuru!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Marco Asensio: Bu takımda karakter var! Marco Asensio: Bu takımda karakter var! 01:49
Marco Asensio'dan flaş istatistik! Marco Asensio'dan flaş istatistik! 01:49
Jayden Oosterwolde: Şampiyon olmak istiyoruz Jayden Oosterwolde: Şampiyon olmak istiyoruz 01:49
Liverpool'dan Ramazan uyarısı! Liverpool'dan Ramazan uyarısı! 01:43
Liverpool'dan Ramazan uyarısı! Liverpool'dan Ramazan uyarısı! 01:42
F.Bahçe'den maç sonu açıklama! F.Bahçe'den maç sonu açıklama! 01:39
Daha Eski
F.Bahçe 3 puanı 90+5'te kaptı! F.Bahçe 3 puanı 90+5'te kaptı! 01:39
Tedesco'dan maç sonu G.Saray sözleri! Tedesco'dan maç sonu G.Saray sözleri! 01:39
Kadıköy'de büyük gerginlik! Yüksel Yıldırım taraftarlarla tartıştı Kadıköy'de büyük gerginlik! Yüksel Yıldırım taraftarlarla tartıştı 01:39
Mert Müldür: Yapılanı kabul edemem! Mert Müldür: Yapılanı kabul edemem! 01:39
Tedesco'dan basın toplantısında Türkçe açıklama! Tedesco'dan basın toplantısında Türkçe açıklama! 01:38
Domenico Tedesco: 2-1 geriye düştükten sonra... Domenico Tedesco: 2-1 geriye düştükten sonra... 01:38