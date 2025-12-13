Arsenal-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arsenal-Wolverhampton maçı canlı izlemek için TIKLA!

Arsenal ile Wolverhampton, Premier Lig'in Cumartesi gecesine damga vuracak maçında Emirates Stadyumu'nda sahne alıyor. Sezonun en formda takımlarından biri olan Arsenal, kendi taraftarı önünde ligde son sırada bulunan Wolverhampton Wanderers'ı ağırlayacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen birçok kişi, "Arsenal maçı hangi kanalda? Arsenal - Wolverhampton maçı nasıl izlenir?" sorularını araştırıyor. Arsenal-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabı haberimizde yer alıyor. Peki, Arsenal-Wolverhampton maçı nasıl ve nereden izlenir? Canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler...

ARSENAL-WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ GÜN?

Arsenal-Wolverhampton maçı, 13 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

ARSENAL-WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Arsenal-Wolverhampton maçı, saat 23:00'te başlayacak.

ARSENAL VS WOLVERHAMPTON MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Arsenal ve Wolverhampton'ın karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Londra'da, Emirates Stadyumu'nda oynanacak.

ARSENAL - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal ile Wolverhampton arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Arsenal'in muhtemel ilk 11'i: Raya, White, Timber, Hincapie, Lewis-Skelly, Odegaard, Norgaard, Rice, Saka, Gyokeres, Eze

Wolverhampton Wanderers muhtemel ilk 11'i: Johnstone, Krejci, Agbadou, Toti, Tchatchoua, Gomes, Andre, Wolfe, Lopez, Arokodare, Strand Larsen

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Geçtiğimiz hafta sonu Premier Lig'de yaşanan sürpriz, eski bir Arsenal teknik direktörü ile daha önce Arsenal'in transfer listesinde yer alan bir oyuncunun, Unai Emery yönetimindeki Aston Villa formasıyla sahne almasıyla gerçekleşti. Lider Arsenal'in 18 maçlık yenilmezlik serisi dramatik bir şekilde sona ererken, bu sonuç Gunners'ın şampiyonluk yarışındaki ivmesine ciddi bir darbe vurdu.

Arsenal taraftarları ve oyuncuları, uzatma dakikalarında gelen golle adeta şoke oldu. Ceza sahasında yaşanan büyük karambolde bir türlü topu uzaklaştıramayan ev sahibi ekip, Emiliano Buendia'nın golüne engel olamayınca sahadaki sinir katsayısı zirveye çıktı.

Bu mağlubiyetin ardından hem Aston Villa hem de Manchester City puan farkını azaltarak Arsenal'in ensesine yaklaştı. Bu nedenle Kuzey Londra temsilcisi, hafta sonundaki sonuçlara bağlı olarak bir anda üçüncü sıraya gerileyebilir. Ancak takım içinde şampiyonluk yarışından kopulacağına dair karamsar düşünceler kesin bir dille reddediliyor.

Yine de Arsenal'in savunma hattı, sakatlıkları bulunan Gabriel Magalhães ve William Saliba'nın yokluğunda eski sağlamlığını kaybetti. Ligin ilk 10 haftasında yalnızca üç gol yiyen Arteta'nın ekibi, son beş Premier Lig maçında altı golü kalesinde gördü.

Bununla birlikte savunma, Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge karşısında alınan 3-0'lık rahat galibiyette toparlanmış göründü. Arsenal, Emirates'te oynadığı son dört Premier Lig karşılaşmasının hepsini kazandı ve bu sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü. Cumartesi akşamı bu serinin Wolves karşısında bozulması ise büyük bir sürpriz olarak değerlendirilir; çünkü Rob Edwards yönetimindeki Wolves şu anda ligin en zayıf performans gösteren ekibi konumunda.

Wolves, 15 lig maçında yalnızca iki puan toplayabilmiş durumda ve mevcut formuyla sezonu beş puanla bile bitirememe riski taşıyor. Böyle bir tablo, 2007-08 sezonunda Derby County'nin ulaştığı 11 puanlık en kötü Premier Lig sezonu rekorunu bile geride bırakabilir. Takım için işler kötüye gitmeye Pazartesi gecesi de devam etti. Jean-Ricner Bellegarde'nin Manchester United karşısında bulduğu gol kısa süreli bir umut yaratsa da, Bruno Fernandes önderliğindeki United geri dönerek Wolves'u küme düşme hattının 13 puan gerisine itti.

