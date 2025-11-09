Nottingham Forest-Leeds United maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Nottingham Forest-Leeds United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Premier Lig'in 11. haftasında küme hattını yakından ilgilendiren kritik bir mücadele sahne alıyor. City Ground'da taraftarının önüne çıkacak olan Nottingham Forest, sezona beklediği gibi başlayamasa da Sean Dyche yönetiminde toparlanma sinyalleri vermek istiyor. Kırmızı-beyazlılar, güçlü rakibini mağlup ederek puanını 9'a taşımayı hedefliyor. Ancak karşılarında çıkış arayan bir başka ekip var. Daniel Farke önderliğinde yeniden üst sıralara tutunmanın planlarını yapan Leeds United, zorlu deplasmanda galibiyete ulaşarak milli araya 14 puanla girmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Nottingham Forest-Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NOTTINGHAM FOREST-LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında oynanacak Nottingham Forest-Leeds United maçı 9 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. City Ground'da oynanacak karşılaşma beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.