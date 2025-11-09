CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Crystal Palace-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı?

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Crystal Palace ile Brighton karşı karşıya gelecek. Oliver Glasner yönetiminde etkili bir performans sergileyen ev sahibi ekip, güçlü rakibine karşı kazanarak 19 puana yükselmek istiyor. Zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen Fabian Hürzeler'in öğrencileri ise 3 puan alarak 18 puanla milli araya girmeyin yollarını arayacak. Krtik maçta Ferdi Kadıoğlu'nun oynayıp oynamayacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Crystal Palace-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 11:29
Crystal Palace-Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında gözler, Londra'nın ev sahipliğinde oynanacak dev randevuya çevriliyor. Crystal Palace, Oliver Glasner yönetiminde ortaya koyduğu enerjik futbolla dikkat çekiyor. Taraftarının desteğini arkasına alacak olan başkent temsilcisi, güçlü Brighton engelini aşarak puanını 19'a çıkarmayı hedefliyor. Ancak işlerini kolaylaştırmayacak bir rakip sahada olacak. Fabian Hürzeler'in yönlendirdiği Brighton, tempolu oyunu ve skor üretme becerisiyle Premier Lig'in dişli takımlarından biri olarak öne çıkıyor. Mavi-beyazlı ekip, zorlu deplasmandan galibiyet çıkarıp milli araya 18 puanla girmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Crystal Palace-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE-BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında oynanacak Crystal Palace-Brighton maçı 9 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Selhurst Park'ta oynanacak karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE-BRIGHTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Kamada, Lerma, Mitchell; Sarr, Pino, Mateta

Brighton: Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Dunk, Ferdi Kadıoğlu; Baleba, Ayari, Minteh, Rutter, Gomez; Welbeck

