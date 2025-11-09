Crystal Palace-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı?

Crystal Palace-Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında gözler, Londra'nın ev sahipliğinde oynanacak dev randevuya çevriliyor. Crystal Palace, Oliver Glasner yönetiminde ortaya koyduğu enerjik futbolla dikkat çekiyor. Taraftarının desteğini arkasına alacak olan başkent temsilcisi, güçlü Brighton engelini aşarak puanını 19'a çıkarmayı hedefliyor. Ancak işlerini kolaylaştırmayacak bir rakip sahada olacak. Fabian Hürzeler'in yönlendirdiği Brighton, tempolu oyunu ve skor üretme becerisiyle Premier Lig'in dişli takımlarından biri olarak öne çıkıyor. Mavi-beyazlı ekip, zorlu deplasmandan galibiyet çıkarıp milli araya 18 puanla girmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Crystal Palace-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE-BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında oynanacak Crystal Palace-Brighton maçı 9 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Selhurst Park'ta oynanacak karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE-BRIGHTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Kamada, Lerma, Mitchell; Sarr, Pino, Mateta

Brighton: Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Dunk, Ferdi Kadıoğlu; Baleba, Ayari, Minteh, Rutter, Gomez; Welbeck