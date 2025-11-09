Brentford-Newcastle United maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Brentford-Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 11. haftası, alt sıraları yakından ilgilendiren önemli bir randevuya sahne oluyor. Brentford, taraftarı önünde Newcastle United'ı konuk ederken sahaya mutlak puan hedefiyle çıkacak. Öte yandan Newcastle cephesi de benzer bir tabloyla mücadele ediyor. Eddie Howe yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, 12 puanla 14. sırada bulunuyor ve sezonun bu bölümünde çıkışa geçmenin yollarını arıyor. Peki, Brentford-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRENTFORD-NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında oynanacak Brentford-Newcastle United maçı 9 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Gtech Community Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BRENTFORD-NEWCASTLE UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Brentford: Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Ajer; Henderson, Yarmoliuk; Ouattara, Damsgaard, Schade; Thiago

Newcastle United: Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Burn; Joelinton, Tonali, Guimaraes; Murphy, Woltemade, Barnes