Ziraat Türkiye Kupası
Brentford-Newcastle United maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Brentford ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Alt sıralardan bir an önce çıkmayı hedefleyen iki takımın mücadelesinde hata yapmak istemeyen ev sahibi ekip, 13 puanla 13. sırada yer alıyor. Eddie Howe yönetiminde kritik maçı kazanarak üst sıralara çıkmanın hesaplarını yapan Newcastle United ise 12 puanla 14. sırada bulunuyor. Futbolseverler merakla, "Brentford-Newcastle United maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Brentford-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 11:21
Brentford-Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 11. haftası, alt sıraları yakından ilgilendiren önemli bir randevuya sahne oluyor. Brentford, taraftarı önünde Newcastle United'ı konuk ederken sahaya mutlak puan hedefiyle çıkacak. Öte yandan Newcastle cephesi de benzer bir tabloyla mücadele ediyor. Eddie Howe yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, 12 puanla 14. sırada bulunuyor ve sezonun bu bölümünde çıkışa geçmenin yollarını arıyor. Peki, Brentford-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRENTFORD-NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında oynanacak Brentford-Newcastle United maçı 9 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Gtech Community Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BRENTFORD-NEWCASTLE UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Brentford: Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Ajer; Henderson, Yarmoliuk; Ouattara, Damsgaard, Schade; Thiago

Newcastle United: Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Burn; Joelinton, Tonali, Guimaraes; Murphy, Woltemade, Barnes

REKLAM - D&R
