Fulham - Wolverhampton maçı hangi kanalda? Fulham - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta?

Fulham, Premier Lig'in 10. haftasında Wolverhampton'ı ağırlayacak. Taraftar desteğini arkasına alarak ligin son sırasındaki rakibi karşısında 3 puan elde etmek isteyen ev sahibi, 4 maçlık mağlubiyet serisine son vermek için yakaladığı fırsatı kaçırmak istemiyor. Wolverhampton ise ligdeki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. İlk 9 haftada 2 puan toplayabilen konuk ekip, küme hattından uzaklaşmak için umur arıyor. Peki Fulham - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fulham - Wolverhampton MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fulham - Wolverhampton maçı 1 Kasım Cumartesi günü, saat 18.00'de başlayacak. John Brooks'un düdüğüyle start alacak karşılaşma, beIN Connect ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fulham - Wolverhampton MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Berge, Lukic; Traore, King, Iwobi; Muniz

Wolverhampton: Johnstone; Tchatchoua, S. Bueno, Krejci, H. Bueno; Munetsi, Andre, J. Gomes; Arias, Strand Larsen, Hwang