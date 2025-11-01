CANLI SKOR ANA SAYFA
Fulham - Wolverhampton maçı hangi kanalda? Fulham - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta?

Fulham - Wolverhampton maçı hangi kanalda? Fulham - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta?

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Fulham, Craven Cottage'de Wolverhampton'ı konuk ediyor. Ligdeki son 4 maçından puan alamayan Fulham, 8 puan ve -5 averajla bulunduğu 17. sıradan yukarı tırmanmak için mücadele edecek. Wolverhampton ise ligdeki on 2 maçında Burnley ve Chelsea'ye tek gol farkla yenilerek son sıraya geriledi. 2 puan ve -12 averajı bulunan takım, Fulham karşısında sürpriz arayacak. Peki Fulham - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 10:32
Fulham - Wolverhampton maçı hangi kanalda? Fulham - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta?

Fulham, Premier Lig'in 10. haftasında Wolverhampton'ı ağırlayacak. Taraftar desteğini arkasına alarak ligin son sırasındaki rakibi karşısında 3 puan elde etmek isteyen ev sahibi, 4 maçlık mağlubiyet serisine son vermek için yakaladığı fırsatı kaçırmak istemiyor. Wolverhampton ise ligdeki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. İlk 9 haftada 2 puan toplayabilen konuk ekip, küme hattından uzaklaşmak için umur arıyor. Peki Fulham - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fulham - Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fulham - Wolverhampton MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fulham - Wolverhampton maçı 1 Kasım Cumartesi günü, saat 18.00'de başlayacak. John Brooks'un düdüğüyle start alacak karşılaşma, beIN Connect ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fulham - Wolverhampton MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Berge, Lukic; Traore, King, Iwobi; Muniz

Wolverhampton: Johnstone; Tchatchoua, S. Bueno, Krejci, H. Bueno; Munetsi, Andre, J. Gomes; Arias, Strand Larsen, Hwang

