Haberler İngiltere Premier Lig Wolverhampton-Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Wolverhampton ile Burnley karşı karşıya gelecek. Vitor Pereira yönetiminde bu sezon henüz galibiyet alamayan ev sahibi ekip, güçlü rakibine karşı ilk 3 puanını almayı amaçlıyor. Zorlu deplasmanda üst üste 2. galibiyetini almayı hedefleyen Burnley ise puanını 10'a çıkartmayı hedefliyor. Peki, Wolverhampton-Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 10:47
Wolverhampton-Burnley maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Wolverhampton, sahasında Burnley'i ağırlayacak. Bu sezon henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Vitor Pereira önderliğindeki ev sahibi ekip, taraftarlarına ilk 3 puan sevincini yaşatmayı hedefliyor. Zorlu deplasmanda üst üste ikinci galibiyetini almak isteyen Burnley ise puanını 10'a yükseltip ligdeki çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, "Wolverhampton-Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının cevabını merak ediyor. İşte maçla ilgili tüm detaylar…

WOLVERHAMPTON-BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında oynanacak Wolverhampton-Burnley maçı 26 Ekim Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN CONNCET ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

