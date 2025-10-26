Wolverhampton-Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)

Wolverhampton-Burnley maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Wolverhampton, sahasında Burnley'i ağırlayacak. Bu sezon henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Vitor Pereira önderliğindeki ev sahibi ekip, taraftarlarına ilk 3 puan sevincini yaşatmayı hedefliyor. Zorlu deplasmanda üst üste ikinci galibiyetini almak isteyen Burnley ise puanını 10'a yükseltip ligdeki çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, "Wolverhampton-Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının cevabını merak ediyor. İşte maçla ilgili tüm detaylar…

WOLVERHAMPTON-BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında oynanacak Wolverhampton-Burnley maçı 26 Ekim Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN CONNCET ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.