CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Wolverhampton-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de mi? | İngiltere Premier Lig

Wolverhampton-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de mi? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 7. hafta maçında Wolverhampton ile Brighton karşı karşıya gelecek. Krtik maçta 3 puan alarak ligde etkili olmayı hedefleyen takımlar, heyecan dolu karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Özellikle Ferdi Kadıoğlu'nun eski antrenörü Vitor Pereira'ya rakip olacağı maçta kimin kazanacağı merak ediliyor. Futbolseverler ise "Wolverhampton-Brighton maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Wolverhampton-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 10:12
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Wolverhampton-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de mi? | İngiltere Premier Lig

Wolverhampton-Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde Wolverhampton sahasında Brighton'ı ağırlayacak. Sezona güçlü bir şekilde sürdürmeyi isteyen iki ekip de 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Kıran kırana geçmesi beklenen bu mücadele öncesinde futbolseverlerin gündeminde ise tek bir soru var: "Wolverhampton-Brighton maçı nasıl izlenir?". İşte, Wolverhampton-Brighton maçı canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

WOLVERHAMPTON-BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 7. haftasında oynanacak Wolverhampton-Brighton maçı 5 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

WOLVERHAMPTON-BRIGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Molineux Ground'da oynanacak Wolverhampton-Brighton maçı beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

WOLVERHAMPTON-BRIGHTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Wolverhampton: Johnstone, Bueno, Agbadou, Krejci, Bueno, Andre, Gomes, Tchatchoua, Arias, Arokodare, Munetsi

Brighton: Verbruggen, Wieffer, van Hecke, Dunk, De Cuyper, Baleba, Ayari, Minteh, Rutter, Ferdi Kadıoğlu, Welbeck

ASpor CANLI YAYIN

Ahmet Çakar'dan Yasin Kol'a sert eleştiri!
"Kırmızı görse kimse itiraz edemezdi"
DİĞER
Efsane yarışma programı tüm hızıyla devam ediyor!
Türkiye'ye dönen aktivistler savcılık ifadelerinde İsrail zulmünü anlattı: "4 gün boyunca su vermediler"
Tedesco: Rakiple işimiz yok!
Üründül: G.Saray'ın aldığı puan...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan talip! G.Saray'ın yıldızına Ada'dan talip! 09:49
Göztepe-Başakşehir maçı detayları! Göztepe-Başakşehir maçı detayları! 09:43
Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı detayları! Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı detayları! 09:27
Kasımpaşa-Konyaspor maçı detayları! Kasımpaşa-Konyaspor maçı detayları! 09:16
Ahmet Çakar'dan Yasin Kol'a sert eleştiri! Ahmet Çakar'dan Yasin Kol'a sert eleştiri! 09:13
Tedesco: Rakiple işimiz yok! Tedesco: Rakiple işimiz yok! 09:05
Daha Eski
Bodrum FK-Hatayspor maçı ne zaman? Bodrum FK-Hatayspor maçı ne zaman? 09:02
Iğdır FK-İstanbulspor maçı ne zaman? Iğdır FK-İstanbulspor maçı ne zaman? 08:55
Sivasspor-Serik Spor maçı ne zaman? Sivasspor-Serik Spor maçı ne zaman? 08:51
"Kırmızı görse kimse itiraz edemezdi" "Kırmızı görse kimse itiraz edemezdi" 08:45
Sarıyerspor-Sakaryaspor maçı ne zaman? Sarıyerspor-Sakaryaspor maçı ne zaman? 08:45
Üründül: G.Saray'ın aldığı puan... Üründül: G.Saray'ın aldığı puan... 08:45