Wolverhampton-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de mi? | İngiltere Premier Lig

Wolverhampton-Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde Wolverhampton sahasında Brighton'ı ağırlayacak. Sezona güçlü bir şekilde sürdürmeyi isteyen iki ekip de 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Kıran kırana geçmesi beklenen bu mücadele öncesinde futbolseverlerin gündeminde ise tek bir soru var: "Wolverhampton-Brighton maçı nasıl izlenir?". İşte, Wolverhampton-Brighton maçı canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

WOLVERHAMPTON-BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 7. haftasında oynanacak Wolverhampton-Brighton maçı 5 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

WOLVERHAMPTON-BRIGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Molineux Ground'da oynanacak Wolverhampton-Brighton maçı beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

WOLVERHAMPTON-BRIGHTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Wolverhampton: Johnstone, Bueno, Agbadou, Krejci, Bueno, Andre, Gomes, Tchatchoua, Arias, Arokodare, Munetsi

Brighton: Verbruggen, Wieffer, van Hecke, Dunk, De Cuyper, Baleba, Ayari, Minteh, Rutter, Ferdi Kadıoğlu, Welbeck