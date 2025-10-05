www.fotomac.com.tr Anasayfa
Canlı Skor İngiltere Premier Lig Premier Lig 25/26 Sezonu Wolverhampton Wanderers FC - Brighton & Hove Albion FC maçı
Premier Lig 25/26
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

05.10.2025 | 16:00 | Wolverhampton Wanderers FC-Brighton & Hove Albion FC | Premier Lig | 7. Hafta

Wolverhampton Wanderers FC ile Brighton & Hove Albion FC 25/26 Premier Lig yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Gillett, Jarred tarafından yönetilen Wolverhampton Wanderers FC-Brighton & Hove Albion FC maçı, Molineux Stadyumu Stadı'nda oynanıyor. Wolverhampton Wanderers FC-Brighton & Hove Albion FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Wolverhampton Wanderers FC-Brighton & Hove Albion FC
Maçın Tarihi ve Saati: 05.10.2025 / 16:00
Maçın Hakemi: Gillett, Jarred

