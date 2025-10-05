05.10.2025 | 16:00 | Wolverhampton Wanderers FC-Brighton & Hove Albion FC | Premier Lig | 7. Hafta

Wolverhampton Wanderers FC ile Brighton & Hove Albion FC 25/26 Premier Lig yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Gillett, Jarred tarafından yönetilen Wolverhampton Wanderers FC-Brighton & Hove Albion FC maçı, Molineux Stadyumu Stadı'nda oynanıyor. Wolverhampton Wanderers FC-Brighton & Hove Albion FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Wolverhampton Wanderers FC-Brighton & Hove Albion FC

Maçın Tarihi ve Saati: 05.10.2025 / 16:00

Maçın Hakemi: Gillett, Jarred