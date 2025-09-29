CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İngiltere Premier Lig Everton-West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Everton-West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 6. hafta maçında Everton ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Yeni sezonda 3 puan alarak ligde etkili olmayı hedefleyen takımlar, kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Everton-West Ham United maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Everton-West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Everton-West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Everton-West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde Everton sahasında West Ham United'ı ağırlayacak. Sezona güçlü bir şekilde devam etmek isteyen iki ekip de 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Kıran kırana geçmesi beklenen bu mücadele öncesinde futbolseverlerin gündeminde ise tek bir soru var: "Everton-West Ham United maçı nasıl izlenir?". İşte, Everton-West Ham United maçı canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

EVERTON-WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 6. haftasında oynanacak Everton-West Ham United maçı 29 Eylül Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak.

EVERTON-WEST HAM UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanacak Everton-West Ham United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EVERTON-WEST HAM UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Everton: Pickford, O'Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko, Garner, Gueye, Grealish, Dewsbury-Hall, Ndiaye, Beto

West Ham United: Areola, Walker-Peters, Mavropanos, Kilman, Diouf, Fernandes, Ward-Prowse, Bowen, Paqueta, Summerville, Füllkrug

