Liverpool'dan vefalı hareket! Diogo Jota...

Diogo Jota ve kardeşi Andre'nin hayatını kaybettiği trajik kazadan birkaç gün sonra Liverpool, Portekizli yıldızın sözleşmesini yerine getirmeye karar verdiğini açıklamıştı. TNT Sports'a konuşan Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Jota'nın kalan maaşının tamamının eşine ve çocuklarına ödendiğini açıkladı.

Hollandalı çalıştırıcı, "Kulüp sahipleri, Diogo Jota'nın eşine ve çocuklarına sözleşmesinin tamamını ödediler. Birçok kişi bunun normal olduğunu düşünebilir ama değil." dedi ve kulübün Portekizli yıldızın kalan 2 yıllık maaşını ödeyerek yaptığı vefalı davranışa dikkat çekti.