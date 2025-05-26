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Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarına gölge düştü! Aracıyla kalabalığın içine daldı...

Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarına gölge düştü! Aracıyla kalabalığın içine daldı...

İngiltere Premier Lig'de Kırmızılar'ın şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası şehir sokaklarında kutlamalar yapan Liverpool taraftarları kabusu yaşadı. Bir sürücü taraftarların üzerine aracını sürdü, pek çok kişi yaralandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 22:08 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 22:10
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Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarına gölge düştü! Aracıyla kalabalığın içine daldı...

Şampiyonluğu kutlamak için sokaklara akın eden Liverpool taraftarları için kabus dolu anlar...

Bir şahıs, sokakta takımlarının lig zaferini kutlayan bir grup Liverpool taraftarlarının arasına aracıyla daldı.

sosyal medyada da paylaşılan olay anına ait videolarda aracın altında pek çok taraftarın kaldığı görülürken bazı taraftarların durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

İngiliz basınında çıkan haberlerde şahsın aracını kasıtlı olarak taraftarlar üzerine sürdüğü ve olayın hemen ardından gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Merseyside Polis Deparmanı'ndan yayınlanan açıklamada olay sonrası tutuklanan sürücünün 53 yaşında beyaz bir İngiliz olduğu bilgisi verildi ve olaya ait görüntülerin departmanla paylaşılması ricasında bulunuldu.

İşte o anlar...

&mdash; mackolik (@mackolik) May 26, 2025

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