Chelsea - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Chelsea - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Chelsea ile Manchester United kozlarını paylaşacak. İki takım da mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Manchester United maçı 16 Mayıs Cuma günü saat 22.15'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

CHELSEA - MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Colwill, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Madueke, Palmer, George; Neto

Manchester United: Bayindir; Fredricson, Lindelof, Shaw; Kamason, Eriksen, Ugarte, Amass; Mainoo, Garnacho; Obi

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