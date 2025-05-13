Liverpool Alexander-Arnold'ın yerine Frimpong'u getiriyor! 40 milyon Euro’luk hamle

Teknik direktör Arne Slot yönetimindeki Liverpool, sağ bek rotasyonuna önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Kulübün resmi kaynaklarından yapılan açıklamada, Trent Alexander-Arnold ile sözleşme yenilenmeyeceği ve İngiliz futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı duyurulmuştu.

Bu gelişmenin ardından harekete geçen Liverpool, Bayer Leverkusen'in başarılı sağ beki Jeremie Frimpong'u kadrosuna katmak üzere. Alman basınından Kicker'da yer alan habere göre, taraflar anlaşmada son aşamaya geldi. Liverpool'un, Frimpong'un sözleşmesinde yer alan 40 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Futbol hayatına Manchester City altyapısında başlayan ve ardından Celtic'e transfer olan Frimpong, 2021'in ocak ayında Bayer Leverkusen'e imza atmıştı. Alman ekibinde geçirdiği dönemde büyük bir çıkış yakalayan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 48 maçta görev alırken 5 gol ve 12 asistlik etkileyici bir performans ortaya koydu.

Hollandalı oyuncu Leverkusen formasıyla Bundesliga, Almanya Kupası ve Süper Kupa zaferleri yaşadı.