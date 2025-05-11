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Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Liverpool-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Liverpool ile Arsenal 36. haftada karşı karşıya gelecek. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Arne Slot'un öğrencileri, Arsenal karşısında da etkili oyununu sürdürmeyi amaçlıyor. Şampiyonlar Ligi yarı final maçında PSG'ye elenen Mikel Arteta'nın öğrencileri ise sezonu Liverpool galibiyeti ile kapatıp, yaralarını sarmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Liverpool-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 14:24
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Liverpool-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Liverpool-Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Liverpool ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Arne Slot yönetiminde sezonu şampiyon olarak tamamlayan ev sahibi takım, taraftarı önünde 3 puan almayı hedefliyor. Mohamed Salah önderliğinde hücum yollarında etkili olmaya çalışacak Liverpool'da hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi yarı final maçında PSG'ye elenen Arsenal ise ligde oynayacağı maçta yaralarını sarmayı hedefliyor. Mikel Arteta yönetiminde ligi ikinci sırada bitirmeye yakın olan deplasman takımı, zorlu deplasmanda moral arıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Liverpool-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool-Arsenal maçı 11 Mayıs Pazar günü saat 18.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LIVERPOOL-ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Alisson, Bradley, Konate, van Dijk, Robertson, Mac Allister, Gravenberch, Gakpo, Szoboszlai, Salah, Luis Diaz

Arsenal: Raya, White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Odegaard, Partey, Rice, Saka, Martinelli, Merino

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