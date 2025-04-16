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Haberler İngiltere Premier Lig Newcastle United - Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Newcastle United - Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Newcastle United ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Newcastle United - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 10:07
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Newcastle United - Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Newcastle United - Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Newcastle United ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Newcastle United - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE UNITED - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Newcastle United - Crystal Palace maçı 16 Nisan Çarşamba günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

NEWCASTLE UNITED - CRYSTAL PALACE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Newcastle United: Pope; Trippier, Schar, Burn, Livramento; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Gordon, Isak, Barnes

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Sarr, Eze; Mateta

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