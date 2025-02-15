  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İngiltere Premier Lig Crystal Palace-Everton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Crystal Palace-Everton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Crystal Palace ile Everton karşı karşıya gelecek. İki takım da 3 puanın sahibi olmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Crystal Palace-Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 16:12 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 16:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Crystal Palace-Everton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Crystal Palace-Everton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Crystal Palace ile Everton karşı karşıya gelecek. Her iki takım da 3 puanın sahibi olmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Crystal Palace-Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE-EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Crystal Palace-Everton maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉Profiterol tadında FİT YULAF tarifi için tıklayın👈

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den flaş açıklama! G.Saray ve Talisca...
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Son dakika haberi: Muslera'nın yerine sürpriz! Temsilcisi İstanbul'a geldi...
Kabinede değişim olacak mı? Büyük Kongre öncesi programlar iptal! Gözler Başkan Erdoğan'da...
G.Saray'dan sakatlık açıklaması!
G.Saray'da flaş gerçek! Boey'den gelen para...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş-Trabzonspor maçı detayları Beşiktaş-Trabzonspor maçı detayları 16:20
F.Bahçe özel forması tanıtıldı F.Bahçe özel forması tanıtıldı 16:13
Crystal Palace-Everton maçı ne zaman? Crystal Palace-Everton maçı ne zaman? 16:12
Southampton-Bournemouth maçı ne zaman? Southampton-Bournemouth maçı ne zaman? 16:08
Fulham-Nottingham Forest maçı ne zaman? Fulham-Nottingham Forest maçı ne zaman? 16:02
West Ham United-Brentford maçı ne zaman? West Ham United-Brentford maçı ne zaman? 15:58
Daha Eski
RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK | CANLI RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK | CANLI 15:54
Aston Villa-Ipswich Town maçı ne zaman? Aston Villa-Ipswich Town maçı ne zaman? 15:51
Manchester City-Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig Manchester City-Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig 15:40
Hull City-Norwich City maçı ne zaman? Hull City-Norwich City maçı ne zaman? 15:05
G.Saray'da yeni transfer ilk idmanında! G.Saray'da yeni transfer ilk idmanında! 14:56
F.Bahçe'den derbi için hakem önerisi! F.Bahçe'den derbi için hakem önerisi! 14:50