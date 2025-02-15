Crystal Palace-Everton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Crystal Palace-Everton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Crystal Palace ile Everton karşı karşıya gelecek. Her iki takım da 3 puanın sahibi olmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Crystal Palace-Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE-EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Crystal Palace-Everton maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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