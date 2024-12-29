Leicester City - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leicester City - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Leicester City ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Düşüşte olan iki takımın mücadelesi tüm futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Teknik Direktör Pep Guardiola yönetiminde son senelerin en formda takımlarından biri olan Manchester City'nin bu sezon son 13 maçta 1 defa kazanabilmesi şok etkisi oluşturdu. Beklenmedik puan kayıpları ile bir anda 7. sıraya kadar gerileyen deplasman takımı, küme düşme hattından çıkmak için mücadele veren rakibi karşısında çıkış arayacak. Teknik Direktör Ruud van Nistelrooy ile eski günlerine geri dönmek isten Leicester City ise taraftarı önünde, King Power Stadyumu'nda 3 puanı alarak üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Peki, Leicester City - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

LEICESTER CITY - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig'in 19. haftasında oynanacak Leicester City - Manchester City maçı 29 Aralık Pazar günü saat 17.30'da başlayacak.

LEICESTER CITY - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

King Power Stadyumu'nda oynanacak Leicester City - Manchester City maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER CITY ÇIKIŞ ARIYOR

Ligde ve Avrupa'da oynadığı son 13 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Manchester City, kötü gidişe dur demek istiyor. Son haftaların en formsuz takımlarından biri olan Pep Guardiola'nın öğrencileri, Leicester City karşısında 3 puan alarak eski günlerine geri dönmeyi amaçlıyor. Premier Lig'de oynadıkları 18 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Manchester City 28 puanla 7. sırada yer alıyor.

MANCHESTER CITY'DE EKSİK OYUNCU LİSTESİ KABARIYOR

2024-2025 sezonuna etkili başlayan, ancak son 13 maçta sadece 1 defa kazanabilen Manchester City'de sakat oyuncuların fazlalığı Teknik Direktör Pep Guardiola'yı düşündürüyor. Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülünü kazanan Rodri, çapraz bağları koptuğu için sezonu kapatmıştı. Savunma ve hücum hattında da yaşanılan sakatlıklar sonrası deneyimli çalıştırıcının nasıl bir çözüm bulacağı ise merak ediliyor. İşte Leicester City maçında oynaması zor olan futbolcular:

-Ruben Dias -Manuel Akanji (Durumu maç saatinde netleşecek) -Nathan Ake (Durumu maç saatinde netleşecek) -Rodri -Oscar Bobb -Kyle Walker (Durumu maç saatinde netleşecek) -Ederson (Durumu maç saatinde netleşecek) -Jack Grealish (Durumu maç saatinde netleşecek)

ERLING HAALAND GOL ATMAKTA ZORLANIYOR

İngiltere Premier Lig'in ilk 11 haftasında 12 gol kaydeden Erling Haaland, son 7 haftada ise sadece 1 gol atabildi. 15. haftada oynanan Crystal Palace maçından itibaren rakip fileleri havalandıramayan Norveçli yıldız, Everton mücadelesinde de penaltı kaçırmıştı. Takımının öne geçme şansını kullanamayan Haaland, Leicester City maçında gol atarak moral bulmak istiyor.

LEICESTER CITY KAN KAYBEDİYOR

Steve Cooper ile Premier Lig'in yeni sezonuna başlayan Leicester City, üst üste alınan puan kayıplarının ardından Gallerli hoca ile yollarını ayırmıştı. Cooper'dan boşalan göreve Ruud van Nistelrooy'u getiren Leicester City, takımdaki düşüşü bir türlü engelleyemiyor. Oynadıkları son 4 lig maçını da kazanamayan mavi-beyazlılar, 14 puanla 18. sırada bulunuyor. King Power Stadyumu'nda oynanacak Manchester City maçında galibiyet hasretine son vermek isteyen Leicester City, küme düşme hattından bir an önce çıkmayı hedefliyor.