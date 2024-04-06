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Crystal Palace 2-4 Manchester City (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 32. haftasında Manchester City deplasmanda, Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Manchester City, rakibini 4-2'lik skorla mağlup etti. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 16:41
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Crystal Palace 2-4 Manchester City (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 32. haftasında Manchester City, deplasmanda Crystal Palace ile karşı karşıya geldi.

Manchester City rakibini 4-2'lik skorla mağlup etti. İşte detaylar...

City'nin gollerini 13'de Kevin De Bruyne, 47'de Lewis, 66'da Haaland ve 70'de bir kez daha sahneye çıkan Kevin De Bruyne kaydetti.

Crystal Palace'ın gollerini ise 3. dakikada Mateta ve 86'da Edouard kaydetti.

Bu gollerle Manchester City sahadan 3 puanla ayrıldı.

Mücadele sonrası Manchester City 70 puanla ligde maç fazlasıyla 2. sırada bulunuyor.

Crystal Palace ise 30 puanla 14. sırada yer alıyor.

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