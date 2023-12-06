Haberler İngiltere Premier Lig 245 milyar TL

245 milyar TL

İNGİLTERE’DE Premier Lig’in yayın hakları rekor bir bedelle imzalandı. 2025- 2026 sezonundan itibaren geçerli olacak ve 4 yıllık dönemi kapsayacak dev anlaşma, tam tamına 6.7 milyar sterlin (245 milyar TL) değerinde. Türkiye’deki mevcut ihalenin neredeyse 100 katı fazlasına yapıldı. Sky ve TNT için sezon başına minimum 270 canlı maç yayınlamak üzere rekor bir imza atıldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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245 milyar TL

İngiltere'de Premier Lig'in yayın hakları rekor bir bedelle imzalandı. 2025- 2026 sezonundan itibaren geçerli olacak ve 4 yıllık dönemi kapsayacak dev anlaşma, tam tamına 6.7 milyar sterlin (245 milyar TL) değerinde. Türkiye'deki mevcut ihalenin neredeyse 100 katı fazlasına yapıldı. Sky ve TNT için sezon başına minimum 270 canlı maç yayınlamak üzere rekor bir imza atıldı.

AADA'DAKİ EN BÜYÜK ANLAŞMA

Anlaşmanın, BBC Sport kanalının maçların önemli anlarını yayınlamaya devam etmesini de kapsadığı kaydedildi. Sky, TNT ve BBC ile yapılan üç anlaşma da 4 yıllık dönemi kapsayacak. Bu imzanın, Birleşik Krallık'ta şimdiye kadar imzalanan en büyük spor medyası hakları anlaşması olduğu vurgulandı. Premier Lig'de 2022- 23'ten itibaren 3 yıllığına imzalanan yayın ihalesinin bedeli 5.1 milyar sterlin (190 milyar TL) olmuştu.

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