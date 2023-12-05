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Sheffield United'da Paul Heckingbottom dönemi sona erdi

Son dakika spor haberleri... İngiltere Premier Lig temsilcilerinden Sheffield United'da teknik direktör Paul Heckingbottom ile yollar ayrıldı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 16:01
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Sheffield United'da Paul Heckingbottom dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United, teknik direktör Paul Heckingbottom'ın görevine son verdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçlar nedeniyle 46 yaşındaki İngiliz teknik adamın yanı sıra yardımcıları Stuart McCall ve Mark Hudson'la da yolların ayrıldığı belirtildi.

Ligde 14 hafta sonunda 5 puan toplayan Sheffield United, son sırada yer alıyor.

Daha önce Sheffield United'ın alt yaş gruplarını çalıştıran Heckingbottom, Barnsley, Leeds United ve Hibernian kulüplerinde ise teknik direktörlük görevini üstlenmişti.

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