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Arsenal'den Martin Odegaard'a yeni sözleşme

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, kaptanı Martin Odegaard'ın sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını açıkladı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 15:03
Arsenal'den Martin Odegaard'a yeni sözleşme

Premier Lig'de Arsenal, Martin Odegaard'la yeni sözleşme imzaladı.

Kuzey Londra ekibine 2021'de bonservisiyle transfer olan Odegaard, 112 maçta forma giyerken 27 gol ve 15 asist kaydetti.

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'deki 38 maçın biri hariç tüm maçlarda forma giyen Odegaard imzaladığı yeni sözleşmeyle ilgili, "Birçok nedenden dolayı benim için kolay bir karardı. Şu anda kulüp olarak yaptığımız şey çok özel ve ben de bunun bir parçası olmak istiyorum. Evim diyebileceğim bir yerdeyim."

HARİKA BİR MODEL

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta ise Martin Odegaard'la yeni sözleşme imzaladıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.

Arteta, "O bizim kaptanımız ve kulübümüzde çok saygı duyulan bir kişi, harika bir rol model ve profesyonel. Yaptığı her şeye kalite ve olgunluk katıyor. Bir teknik direktör olarak onun gibi bir oyuncuyla çalışmak büyük bir mutluluk." dedi.

İÇ TRANSFERDE BİR İMZA DAHA

Arsenal, daha önce Bukayo Saka'nın sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmıştı.

Londra temsilcisinde William Saliba, Aaron Ramsdale ve Reiss Nelson'ın da sözleşmelerinin uzatılması bekleniyor.

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