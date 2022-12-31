Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester City - Everton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 18. haftada Manchester City ile Everton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolverhampton - Manchester United maçı 31 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY - EVERTON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester City

Ederson; Walker, Stones, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Haaland, Foden

Everton

Pickford; Patterson, Coady, Tarkowski, Mykolenko; Onana, Gueye, Iwobi; Gordon, Maupay, Gray