Haberler İngiltere Premier Lig West Ham United 2-0 Bournemouth (MAÇ SONUCU-ÖZET) | West Ham sahasında 3 puana uzandı!

West Ham United 2-0 Bournemouth (MAÇ SONUCU-ÖZET) | West Ham sahasında 3 puana uzandı!

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında West Ham United sahasında Bournemouth'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 2 maç aradan sonra galip geldi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 23:57
West Ham United 2-0 Bournemouth (MAÇ SONUCU-ÖZET) | West Ham sahasında 3 puana uzandı!

İngiltere Premier Lig'in 12. hafta karşılaşmasında West Ham United ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

West Ham'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Kurt Zouma ve 90+2'de Mohamed Said Benrahma (p) kaydetti.

Bu sonucun ardından West Ham 2 maç sonra kazandı ve 14 puana yükseldi. Bournemouth'un galibiyet hasreti 3 maça çıkarken 13 puanda kaldı.

Ligin 13. haftasında West Ham deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak. Bournemouth ise sahasında Tottenham'ı ağırlayacak.

DİĞER
Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile yeni pozlar! Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor!
Diyarbakır'da 2019'da 16 yaşındayken PKK tarafından kaçırılan oğlu için HDP önünde nöbet tutan baba: Doktor bana 'ara ver' dedi vermedim
Erman Toroğlu: Ismael Beşiktaş'ın hocası değil
2 isimde flaş gelişme! Sıraya girdiler...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Unai Emery'nin yeni adresi belli oldu!
West Ham United - Bournemouth maçı saat kaçta?
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Sağlık Bakanlığı 17 personel alımı yapacak! 65 bin lira...
Devlet Su İşleri personel alımı yapacak!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sahaya giren minik taraftarı Gedson çıkardı Sahaya giren minik taraftarı Gedson çıkardı 00:15
Getafe 1 puanı Enes Ünal ile aldı! Getafe 1 puanı Enes Ünal ile aldı! 00:11
West Ham sahasında 3 puana uzandı! West Ham sahasında 3 puana uzandı! 23:56
Ismael'e tepki! Taraftarlar istifaya çağırdı Ismael'e tepki! Taraftarlar istifaya çağırdı 23:10
Unai Emery'nin yeni adresi belli oldu! Unai Emery'nin yeni adresi belli oldu! 22:58
"Sevinçten başım şişti!" "Sevinçten başım şişti!" 22:53
Daha Eski
Gol sonrası kendinden geçti! İşte o görüntüler Gol sonrası kendinden geçti! İşte o görüntüler 22:49
Ismael'den maç sonu sitem! "Bazı oyuncular..." Ismael'den maç sonu sitem! "Bazı oyuncular..." 22:35
Erman Toroğlu: Ismael Beşiktaş'ın hocası değil Erman Toroğlu: Ismael Beşiktaş'ın hocası değil 22:25
Josef: Kendimizden utanmamız lazım Josef: Kendimizden utanmamız lazım 22:25
Weghorst: Hayal kırıklığına uğradık Weghorst: Hayal kırıklığına uğradık 22:22
Adanaspor 3 maç sonra kazandı! Adanaspor 3 maç sonra kazandı! 22:05