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Manchester United Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor... 50 puanlı Manchester United sahasında 36 puanlı Leicester City'i ağırlayacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Manchester United-Leicester maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 10:46
Manchester United Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Manchester United-Leicester City maçını takip etmek için tıklayın!

İngiltere Premier Lig'de 31. hafta müsabakaları başlıyor. 50 puanla 6. sırada bulunan Manchester United sahasında 36 puanla 10. sırada yer alan Leicester City'i konuk edecek. Karşılaşma öncesi futbolseverler mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. İşte maça dair merak edilenler...

📺MANCHESTER UNITED-LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United'ın sahasında Leicester City'i ağırlayacağı maç bugün TSİ 19.30'da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

📝MANCHESTER UNITED-LEICESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

🔹Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Fernandes, Sancho; Ronaldo

🔹Leicester City: Schmeichel; Fofana, Evans, Çağlar Söyüncü; Justin, Dewsbury-Hall, Tielemans, Castagne; Maddison, Daka, Barnes

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