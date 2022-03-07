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Tottenham 5-0 Everton (MAÇ SONUCU-ÖZET) Cenk Tosun....

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Tottenham sahasında Everton'ı konuk etti. Mücadeleyi 5-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Tottenham'a galibiyeti getiren golleri Keane (KK), Son, Harry Kane (2), Reguilon kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 02:03
Tottenham 5-0 Everton (MAÇ SONUCU-ÖZET) Cenk Tosun....

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Tottenham, sahasında Everton'u konuk etti. Tottenham Hotspur Stadium'da oynanan maçı ev sahibi ekip 5-0 kazanarak ezici bir galibiyet elde etti.

Maçın henüz 14. dakikasında Keane'in kendi kalesine attığı golle sarsılan Everton ağlarına 17'de Son ile 37'de Harry Kane gol gönderdi ve ilk yarı 3-0 tamamlandı.

İkinci yarıda etkinliği bir an olsun azalmayan Tottenham'da 46'da Reguilon ve 55'te Harry Kane farkı beşe çıkardı. Kalan dakikalarda Tottenham skoru tutmayı başardı.

Tottenham'da Harry Kane, Premier Lig'de 176 gole ulaşarak Arsenal efsanesi Thierry Henry'i geride bırakmayı başardı.

Öte yandan Milli oyuncumuz Cenk Tosun bu karşılaşmada Everton maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla Tottenham, iki maç eksiğiyle 45 puanla 7. sıradaki yerini sağlamlaştırırken Everton ise üst üste 3. yenilgisini alarak maç eksiğiyle de olsa küme düşme potasının hemen üzerinde haftayı tamamladı.

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