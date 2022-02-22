Manchester City'den bir ilk! Metaverse evreninde stadyum

Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan Manchester City ilginç bir ilke imza attı. İngiliz kulübü metaverse evrenindeki ilk futbol stadyumunu inşa ediyor.
3 YILLIK ANLAŞMA
Manchester City yetkilileri metaverse evreninin ilk futbol stadyumunu kurmak için Sony ile 3 yıllık bir anlaşmaya vardı. Ajansspor'un haberine göre; projenin ilk aşamalarında Sony'nin sanal gerçeklik uzmanları Etihad Stadyumu'nun dijital bir haritasını çıkarmak ve sanal gerçeklik sürümünü oluşturmak için stadyumu ziyaret etti.
BİR MERKEZE DÖNÜŞTÜRÜLECEK
İngiliz kulübü, kurduğu stadyumu Manchester City'nin metaverse evrenindeki merkezi haline getirmek için Sony'nin bünyesinde bulunan Hawk-Eye ile birlikte çalışıyor. Hawk-Eye ile görüntü analizi ve iskelet izleme teknolojisi üzerinde çalışan Manchester City, sanal Eithad Stadyumu ile birlikte stadyumun sınırsız kapasiteye sahip olacağı ve Manchester'ı belki de hiç ziyaret edemeyecek taraftarların nerede olurlarsa olsunlar maçları canlı bir şekilde izleyebileceğini düşünüyor.