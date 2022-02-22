Manchester City'den bir ilk! Metaverse evreninde stadyum

"DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDEN DAHA ÇABUK İLERLİYOR"

Manchester City'nin pazarlama ve taraftar katılımı sorumlusu Nuria Tarre takımın yeni projesi hakkında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Metaverse evreninin bir parçası olmak demek oyunu yeniden yaratmak, taraftarların istedikleri yerde maçı canlı olarak izleyebilmeleri, farklı açılardan çok farklı şekillerde maçın bir parçası olabilmek ve belki de stadyumun sınırsız taraftarı ağırlayabilmesi demek. Çünkü sınırsız, tamamen sanal. Belki de bundan 10 yıl sonra kanepesinde oturarak önündeki ekrandan maç izleyen birini görmek hayal bile edemeyeceğimiz bir şey. İşler düşündüğümüzden daha çabuk ilerliyor."