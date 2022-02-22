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Manchester City'den bir ilk! Metaverse evreninde stadyum

İngiltere Premier Lig devi Manchester City, metaverse evreninde bir ilki gerçekleştiriyor. İngiliz kulübü, son dönemde oldukça popüler hale gelen sanal gerçeklik dünyasının ilk futbol stadyumunu inşa ediyor. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 18:25
Manchester City'den bir ilk! Metaverse evreninde stadyum

Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan Manchester City ilginç bir ilke imza attı. İngiliz kulübü metaverse evrenindeki ilk futbol stadyumunu inşa ediyor.

Manchester City'den bir ilk! Metaverse evreninde stadyum

3 YILLIK ANLAŞMA

Manchester City yetkilileri metaverse evreninin ilk futbol stadyumunu kurmak için Sony ile 3 yıllık bir anlaşmaya vardı. Ajansspor'un haberine göre; projenin ilk aşamalarında Sony'nin sanal gerçeklik uzmanları Etihad Stadyumu'nun dijital bir haritasını çıkarmak ve sanal gerçeklik sürümünü oluşturmak için stadyumu ziyaret etti.

Manchester City'den bir ilk! Metaverse evreninde stadyum

BİR MERKEZE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

İngiliz kulübü, kurduğu stadyumu Manchester City'nin metaverse evrenindeki merkezi haline getirmek için Sony'nin bünyesinde bulunan Hawk-Eye ile birlikte çalışıyor. Hawk-Eye ile görüntü analizi ve iskelet izleme teknolojisi üzerinde çalışan Manchester City, sanal Eithad Stadyumu ile birlikte stadyumun sınırsız kapasiteye sahip olacağı ve Manchester'ı belki de hiç ziyaret edemeyecek taraftarların nerede olurlarsa olsunlar maçları canlı bir şekilde izleyebileceğini düşünüyor.

Manchester City'den bir ilk! Metaverse evreninde stadyum

"DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDEN DAHA ÇABUK İLERLİYOR"

Manchester City'nin pazarlama ve taraftar katılımı sorumlusu Nuria Tarre takımın yeni projesi hakkında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Metaverse evreninin bir parçası olmak demek oyunu yeniden yaratmak, taraftarların istedikleri yerde maçı canlı olarak izleyebilmeleri, farklı açılardan çok farklı şekillerde maçın bir parçası olabilmek ve belki de stadyumun sınırsız taraftarı ağırlayabilmesi demek. Çünkü sınırsız, tamamen sanal. Belki de bundan 10 yıl sonra kanepesinde oturarak önündeki ekrandan maç izleyen birini görmek hayal bile edemeyeceğimiz bir şey. İşler düşündüğümüzden daha çabuk ilerliyor."

Manchester City'den bir ilk! Metaverse evreninde stadyum

KULÜPLERE MADDİ OLANAK SAĞLAYACAK

Futbol maçlarının metaverse evrene aktarılması takımlara maddi anlamda katkı sağlayacak. Normal şartlarda takımlar Premier Lig maçlarının yayın haklarını paketin bir parçası olarak belirli yayıncı kuruluşlara satıyorlar. Fakat maçların sanal gerçeklik dünyasına aktarılması ile birlikte takımlar maçların yayınlarını doğrudan taraftarlara satma şansı bulacaklar.

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