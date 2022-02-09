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Norwich - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın formasını giydiği Norwich ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Norwich - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 15:07 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 15:09
Norwich - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 24. hafta maçında milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın formasını giydiği Norwich, Carrow Road'da Crystal Palace ile kozlarını paylaşacak.

Norwich, mücadele öncesi topladığı 16 puanla 18. sırada bulunuyor. 24 puanı bulunan Crystal Palace ise 13. sırada yer alıyor.

NORWICH - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında oynanacak Norwich - Crystal Palace maçı 9 Şubat Çarşamba (bugün) TSİ 22.45'te başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

NORWICH - CRYSTAL PALACE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Norwich: Gunn; Aarons, Hanley, Gibson, Williams; Placheta, Gilmour, McLean, Rashica; Pukki, Idah

Crystal Palace: Butland; Ward, Andersen, Guehi, Mitchell; Gallagher, Hughes, Schlupp; Olise, Edouard, Eze

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