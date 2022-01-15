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Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester City ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 09:36 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 09:37
Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de 22. hafta heyecanı yaşanıyor. Manchester City ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester City - Chelsea maçı 15 Ocak Cumartesi günü saat 15:30'da oynanacak. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; İlkay, Rodri, De Bruyne; B. Silva, Jesus, Foden

Chelsea: Kepa; T. Silva, Rudiger, Sarr; Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, Alonso; Mount, Havertz; Lukaku

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