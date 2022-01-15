Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de 22. hafta heyecanı yaşanıyor. Manchester City ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester City - Chelsea maçı 15 Ocak Cumartesi günü saat 15:30'da oynanacak. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; İlkay, Rodri, De Bruyne; B. Silva, Jesus, Foden

Chelsea: Kepa; T. Silva, Rudiger, Sarr; Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, Alonso; Mount, Havertz; Lukaku