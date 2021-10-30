Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? (CANLI SKOR) | İngiltere Premier Lig

NEWCASTLE UNITED - CHELSEA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

İngiltere Premier Lig'de 10. hafta heyecanı yaşanıyor. Tottenham ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tottenham - Manchester United maçı 30 Ekim Cumartesi günü saat 19:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.