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Haaland atağı

şampiyonu , ’un 20 yaşındaki forveti için teklif hazırlıyor. Maviler, Abraham + 40 milyon sterline transferi bitirmek istiyor.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Haaland atağı
yönetiminde kupasına uzanan gelecek sezon için kadro planlamasına başladı. 'in haberine göre; Chelsea, ile masaya oturmak için 'la temasa geçti. Ancak Norveçli genç oyuncunun maliyeti 170 milyon sterline yakın olabilir. Erling Haaland'ı satmak istemeyen 'a İngiliz ekibi takas teklifiyle gidecek. 'ı elden çıkarmak isteyen Maviler, 23 yaşındaki İngiliz forveti ekibine önerecek ve 40 milyon sterlin'e satmak istedikleri oyuncunun yanı sıra para teklifinde bulunacak.
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