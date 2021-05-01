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Son dakika spor haberleri: 'de "oruç düzenlemesi" gündeme geldi

'de ramazan ayı dolayısıyla Müslüman oyuncuların maç sırasında oruçlarını açmasını kolaylaştıracak bir uygulamaya gidilmesi gündeme geldi. Lig yönetimi, Müslüman oyuncuların oruçlarını açabilmesi için karşılaşmayı uygun bir anda durdurmak adına hakemlere, maç öncesi takım kaptanlarını bilgilendirerek yetki vermeyi planlıyor.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 08:57
Son dakika spor haberleri: İngiltere Premier Lig'de "oruç düzenlemesi" gündeme geldi

basınında yer alan haberlere göre, hafta başında ile arasında oynanan maç sırasında ve Cheikhou Kouyate'nin oruçlarını açmasına izin verilmesi, ülke futbolunda bu yönde bir yasal düzenlemeye gidilmesini gündeme getirdi.

Buna göre lig yönetimi, ramazan ayı boyunca oynanan akşam karşılaşmalarında oruç tutan Müslüman oyuncuların, oruçlarını açabilmesi için karşılaşmayı uygun bir anda durdurmak adına hakemlere, maç öncesi takım kaptanlarını bilgilendirerek yetki vermeyi planlıyor.

Söz konusu maç sırasında Crystal Palace kalecisi , iki oyuncunun oruçlarını açabilmesi için kale vuruşunu geciktirmişti.

Karşılaşmanın ardından sosyal paylaşım sitesi hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Leicester Cityli Fofana, "Crystal Palace'a, 'e ve Vicente Guaita'ya maç sırasında orucumu açmama izin verdikleri için teşekkür etmek istedim. Futbolu harika yapan şey bu." ifadelerini kullanmıştı.

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