Yok böyle para

Yılların efsanesi Sergio Kun Agüero'nun ayrılacağını duyurmasının ardından Manchester City 100 yılın transferini yapmaya karar verdi. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga'da yaptıklarıyla adını tüm dünyaya ezberleten Erling Haaland için çılgın paralar ödenecek. Norveçli golcü için Dortmund'a 150 milyon pound verecek İngiliz kulübü, futbolcuyu da zengin edecek. Haaland'a 5 yıllık sözleşmeden 156 milyon poundluk teklif yapmaya hazırlanan City'nin kasasından 300 milyon poundun üzerinde para çıkacak. Bu miktar Türk Lirası'na çevrildiğinde ise 3 milyar 400 milyon liranın üstüne çıkıyor. Erling Haaland böylece tüm zamanların rekorunu kırmış olacak.