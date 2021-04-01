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Yok böyle para

M. City, Haaland için gözünü kararttı. Bonservis ücreti ve oyuncuya verilecek 5 yıllık maaş ile toplam tutar 300 milyon poundu (3.4 milyar lira) geçecek.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 06:51 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 06:56
Yok böyle para

Yılların efsanesi Sergio Kun Agüero'nun ayrılacağını duyurmasının ardından 100 yılın transferini yapmaya karar verdi. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen ve 'da yaptıklarıyla adını tüm dünyaya ezberleten için çılgın paralar ödenecek. Norveçli golcü için 'a 150 milyon pound verecek İngiliz kulübü, futbolcuyu da zengin edecek. Haaland'a 5 yıllık sözleşmeden 156 milyon poundluk teklif yapmaya hazırlanan City'nin kasasından 300 milyon poundun üzerinde para çıkacak. Bu miktar Türk Lirası'na çevrildiğinde ise 3 milyar 400 milyon liranın üstüne çıkıyor. Erling Haaland böylece tüm zamanların rekorunu kırmış olacak.

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