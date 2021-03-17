Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola İlkay Gündoğan'ı dilinden düşürmüyor

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde kazandıkları Mönchengladbach maçının ardından İlkay Gündoğan'a övgüler yağdırdı.

Bu sezon golleriyle dikkat çeken İlkay Gündoğan, Alman ekibine karşı takımının ikinci golünü kaydetti. Manchester City turu geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Guardiola: İlkay Gündoğan gördüğüm en zeki futbolculardan biri

Pep Guardiola, İlkay Gündoğan'ın özelliklerine vurgu yaparak, ''O inanılmaz bir adam. Bugüne kadar çalıştırdığım en zeki, en bilge futbolculardan biri. Beraber geçirdiğimiz zamanı asla unutmayacağım'' dedi.

İlkay Gündoğan'ın gol yollarındaki başarısına da vurgu yapan Guardiola, ''Bu sezon kaleye her yaklaştığında golü buldu. Böyle bir niteliğe sahip ama hepsi bu değil. İlkay'ın ve tüm takımın performansından çok memnunum'' açıklamasını yaptı.

İlkay Gündoğan bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 33 maçta 15 gol attı ve 2 asist yaptı.