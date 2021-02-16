Haberler İngiltere Premier Lig Ozan Kabak: Zamana ihtiyacım var!

: Zamana ihtiyacım var!

İngiltere Premier Lig'in dev kulübü 'a transfer olan Liverpool'un son 16 turunda 'e karşı oynanan mücadelede 90 dakika forma giydi. 2-0 kazanılan mücadele sonrası konuşan milli futbolcumuz "Zamana ihtiyacım var" dedi. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 01:42
Ozan Kabak: Zamana ihtiyacım var!

, son 16 turu ilk maçında 'i 2 golle geçti. Şampiyonlar Ligi'nde bir takımının formasını giyen ilk Türk olan mücadele sonrası konuştu.

Maçı değerlendiren genç futbolcu, "İkinci yarıda bazı pozisyonlarda birkaç hata yapmış olmamıza rağmen oyunu kontrol eden taraftık. Rakibe karşı iyi baskı uyguladık. Ön alanda iyi baskı kurarak rakibi hataya zorladık. Golleri bulduk. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.

Kendi performansı hakkında da konuşan , "Liverpool'a yeni geldim. Zamana ihtiyacım var. Bu maç benim için önemliydi. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'da ilk maçım ve ilk galibiyetim. Bugün benim için özel. Bu yüzden çok mutluyum." şeklinde konuştu.

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