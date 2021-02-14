Haberler İngiltere Premier Lig Ada basınından Ozan Kabak yorumu! "Onu suçlamak haksızlık olur"

Ada basınından yorumu! "Onu suçlamak haksızlık olur"

Ara transfer döneminde 'den devi 'a kiralanan , yeni takımıyla ilk maçına City karşısında çıktı. 90 dakika sahada kalan milli stoper, 78. dakikada 'un attığı golde kaleci 'la yaşadığı anlaşmazlık sonucu takımının gol yemesine neden oldu. İngiliz basını da Liverpool kariyerine şanssız başlayan Ozan'ın Leicester karşısındaki performansını değerlendirdi. İşte o yorumlar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 11:55
Ada basınından Ozan Kabak yorumu! "Onu suçlamak haksızlık olur"

İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren City ile , 24. haftada karşı karşıya geldi. Ev sahibi Leicester, yenik duruma düştüğü maçı , Vardy ve Barnes'ın golleriyle 3-1 kazanmayı başardı.

Ada basınından Ozan Kabak yorumu! "Onu suçlamak haksızlık olur"

Ara transferde 'un 'den kiraladığı , yeni takımıyla ilk maçına City karşısında çıktı.

Ada basınından Ozan Kabak yorumu! "Onu suçlamak haksızlık olur"

90 dakika sahada kalan milli stoperin, savunmadaki partnerleri ve kaleci 'la henüz uyum sağlayamadığı görülürken, 78. dakikada 'un attığı golde kaleci Alisson'la yaşadığı anlaşmazlık sonucu takımının gol yemesine neden oldu.

Ada basınından Ozan Kabak yorumu! "Onu suçlamak haksızlık olur"

City- maçını masaya yatıran İngilzi basını, 'ın performansını da değerlendirdi. İşte o yorumlar...

Ada basınından Ozan Kabak yorumu! "Onu suçlamak haksızlık olur"

Matt Veri (Daily Mail): Jordan Henderson ve yeni transfer Kabak, 'a karşı 'un en son savunma partnerleri oldu. Konuk takım topa daha fazla sahip olmasına rağmen Ozan maç boyunca Jamie Vardy'nin savunma gerisine koşularına ve hızına karşı güven vermedi.

Ada basınından Ozan Kabak yorumu! "Onu suçlamak haksızlık olur"

David Hytner (The Guardian): Yeni transfer Kabak unutmak isteyeceği bir başlangıç yaptı. Klopp, bu sezon 12'nci savunma ikilisini oynattı. Yeni savunmacı daha ilk yarıda zayıf gözüktü. 12. dakikada Vardy arkasına sarktı ama aşırtma vuruşu çok yukarıdan gitti. Devre arasından hemen önce de ayağı kaydı. Ama Vardy'yle sorun yaşayan tek oyuncu değildi. İkinci golde kalecisiyle çarpıştı ama üçüncü golde bacaklarında Barnes'a yetişecek güç kalmamıştı.

Ada basınından Ozan Kabak yorumu! "Onu suçlamak haksızlık olur"

Jonathan Northcroft (The Times): 'den kiralık gelen 20 yaşındaki Kabak yeterli kapasitede gözükmedi. Jamie Vardy, James ve özellikle Harvey Barnes, bu korkunç ilk maçında sürekli çocuğun üzerine gitti.

Ada basınından Ozan Kabak yorumu! "Onu suçlamak haksızlık olur"

Ian Doyle (Liverpool Echo): Sakatlıklar sonucu Kabak 24'üncü Premier Lig maçında Henderson'la 'un 13'üncü farklı stoper ikilisini oluşturdu. Her iki stoperilk yarıda talihliydi. Yaptıkları hatalar her zaman tetikte olan Jamie Vardy tarafından cezalandırılmadı. Son dakikalarda sorunun odağında olsa da ilk kez sahneye çıkan Kabak'ı suçlamak haksızlık olur.

Ada basınından Ozan Kabak yorumu! "Onu suçlamak haksızlık olur"

Freddie Keighley (Daily Mirror): 20 yaşındaki oyuncu Jordan Henderson'ın sağında stoper olarak oynadı. İlk yarı ilerledikçe Kabak'ın kendine güveni arttı ve her zaman başarılı olmasa da pas konusunda daha hevesli gözüktü. Ancak, 'ın hücuma dönük orta saha oyuncuları sırayla genç oyuncuyu pozisyonundan çıkarmayı denedi. Ama o çoğu zaman geri adım atmamayı ve savunma hattını korumayı başardı. Kabak ikinci yarıda bazı güzel müdahaleler yaptı. Gördüğü sarı kart talihsiz oldu. Ama bu ilk maç daha çok ile yaşadığı talihsiz anlaşmazlıkla hatırlanacak. Kabak, Leicester'ın üçüncü golünde de daha iyi bir iş çıkarabilirdi.

Ada basınından Ozan Kabak yorumu! "Onu suçlamak haksızlık olur"

Mark Wakefield (Liverpool.com): Tam da Premier Lig'deki ilk maçınızdan nispeten sağ salim çıktığınızı düşündüğünüzde, bir hata yaparsınız ve tüm algı bir anda değişir. 70 küsur dakika boyunca Kabak çok az hata yaptı ve aslında partneri Hendersonile birlikte geride oldukça sağlam görünüyordu. Önce ile aralarında bir anlık iletişimsizlik yaşandı. Birkaç dakika sonra da açık alanda yakalandı ve Barnes'ın galibiyeti perçinlemesine engel olamadı. Oyunun büyük bölümünde ne kadar iyi olursanız olun, savunma oyuncusu olmanın hiçbir hatayı kaldıramayacağına dair iyi bir ders oldu bu. Kabak genç ve başka hatalar da yapacak. Ama ileride bir oyuncusu olarak kalacaksa, hatalarından çok çabuk ders çıkarması gerekiyor.

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