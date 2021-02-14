Ada basınından Ozan Kabak yorumu! "Onu suçlamak haksızlık olur"

İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren Leicester City ile Liverpool, 24. haftada karşı karşıya geldi. Ev sahibi Leicester, yenik duruma düştüğü maçı Maddison, Vardy ve Barnes'ın golleriyle 3-1 kazanmayı başardı.
Ara transferde Liverpool'un Schalke'den kiraladığı Ozan Kabak, yeni takımıyla ilk maçına Leicester City karşısında çıktı.
90 dakika sahada kalan milli stoperin, savunmadaki partnerleri ve kaleci Alisson'la henüz uyum sağlayamadığı görülürken, 78. dakikada Maddison'un attığı golde kaleci Alisson'la yaşadığı anlaşmazlık sonucu takımının gol yemesine neden oldu.