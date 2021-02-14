Ada basınından Ozan Kabak yorumu! "Onu suçlamak haksızlık olur"

Mark Wakefield (Liverpool.com): Tam da Premier Lig'deki ilk maçınızdan nispeten sağ salim çıktığınızı düşündüğünüzde, bir hata yaparsınız ve tüm algı bir anda değişir. 70 küsur dakika boyunca Kabak çok az hata yaptı ve aslında partneri Hendersonile birlikte geride oldukça sağlam görünüyordu. Önce Alisson ile aralarında bir anlık iletişimsizlik yaşandı. Birkaç dakika sonra da açık alanda yakalandı ve Barnes'ın galibiyeti perçinlemesine engel olamadı. Oyunun büyük bölümünde ne kadar iyi olursanız olun, savunma oyuncusu olmanın hiçbir hatayı kaldıramayacağına dair iyi bir ders oldu bu. Kabak genç ve başka hatalar da yapacak. Ama ileride bir Liverpool oyuncusu olarak kalacaksa, hatalarından çok çabuk ders çıkarması gerekiyor.