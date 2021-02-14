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Son dakika transfer haberleri | 'den flaş kararı! Yeni sözleşme için harekete geçtiler

ekibi 'de forma giyen için flaş bir iddia ortaya atıldı. basınında yer alan habere göre Leicester City, ismi 'nın dev kulüpleriyle anılan milli stoperin sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 09:52 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 09:52
Son dakika transfer haberleri | Leicester City'den flaş Çağlar Söyüncü kararı! Yeni sözleşme için harekete geçtiler

takımlarından , milli futbolcu ilen olan sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başlayacak. İşte detaylar...

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Leicester City'nin, milli futbolcu Çağlar ile olan sözleşmesini uzatmak istediği iddia edildi.

Ajansspor'un basınına dayandırdığı habere göre; İngiliz yöneticiler, milli stoperin menajeriyle önümüzdeki günlerde masaya oturacak.

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon 15 maçta forma giydi.

MAÇ SONU OZAN KABAK'LI PAYLAŞIM!
Öte yandan Leicester City'nin 'u 3-1 mağlup ettiği maç sonrası Çağlar Söyüncü ve formalarını birbirlerine hediye etti. Söyüncü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " kardeşim" ifadelerini kullandı.

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