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Liverpool - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Ozan Kabak'ın formasını giydiği Liverpool sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 14:10
Liverpool - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Liverpool ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Liverpool - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LIVERPOOL - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Liverpool - Chelsea maçı 4 Mart Perşembe günü saat 23:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Fabinho, Robertson; Thiago, Wijnaldum, Jones; Salah, Firmino, Mane

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Silva, Rudiger; James, Kante, Kovacic, Alonso; Mount, Giroud, Werner

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