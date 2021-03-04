Liverpool - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Liverpool ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Liverpool - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LIVERPOOL - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Liverpool - Chelsea maçı 4 Mart Perşembe günü saat 23:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Fabinho, Robertson; Thiago, Wijnaldum, Jones; Salah, Firmino, Mane

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Silva, Rudiger; James, Kante, Kovacic, Alonso; Mount, Giroud, Werner