Haberler İngiltere Premier Lig West Bromwich Albion - Manchester City: 0-5 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Albion - : 0-5 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında 'e konuk olan , rakibini 5-02lık skorla dağıtarak yeniden liderliğe yükseldi. 'de iki gol atan Türk asıllı Alman yıldız maça damgasını vururken, diğer goller , ve 'den geldi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 01:26
West Bromwich Albion - Manchester City: 0-5 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Albion ile kozlarını paylaştı. Konuk ekip , düşme hattındaki rakibi karşısında adeta gol olup yağdı ve sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Üst üste 7. galibiyetini alan Guardiola'nın ekibi puanını 41'e yükseltip, 'ın 1 puan önünde yeniden liderliğe tırmandı.

İLKAY 2 GOLLE YILDIZLAŞTI

Manchester City'nin son dönemdeki formda ismi attığı 2 golle bu maça da damgasını vurdu. Türk asıllı Alman yıldız, 6 ve 30'da attığı gollerle maçın kahramanı olurken, diğer goller ise 20'de , 45'te ve 57'de 'den geldi.

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