West Bromwich Albion - Manchester City: 0-5 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında West Bromwich Albion ile Manchester City kozlarını paylaştı. Konuk ekip City, düşme hattındaki rakibi karşısında adeta gol olup yağdı ve sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Üst üste 7. galibiyetini alan Guardiola'nın ekibi puanını 41'e yükseltip, Manchester United'ın 1 puan önünde yeniden liderliğe tırmandı.

İLKAY 2 GOLLE YILDIZLAŞTI

Manchester City'nin son dönemdeki formda ismi İlkay Gündoğan attığı 2 golle bu maça da damgasını vurdu. Türk asıllı Alman yıldız, 6 ve 30'da attığı gollerle maçın kahramanı olurken, diğer goller ise 20'de Joao Cancelo, 45'te Riyad Mahrez ve 57'de Raheem Sterling'den geldi.