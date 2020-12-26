Aston Villa - Crystal Palace: 3-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Aston Villa ve Crystal Palace, Premier Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaştı. Maç, Aston Villa'nın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın golleri 5' Traore, 66' Hause ve 76' El Ghazi'den geldi.

VILLA KIZARDI

Öte yandan Aston Villa'da Tyrone Mings, maçın 45. dakikasında kırmızı kart gördü ve oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla Aston Villa puanını 25'e çıkarttı ve 6. sırada kendine yer buldu. Crystal Palace ise 18 puanla 13. sırada yer aldı.

Aston Villa bir sonraki maçını Chelsea ile oynayacak. Crystal Palace ise Leicester City'i evinde konuk edecek.