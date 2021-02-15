Chelsea Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İngiltere Premier Lig'de bugün Chelsea ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Thiago Silva ve Kai Havertz'in bu maçta oynayamayacağı ifade ediliyor.
CHELSEA-NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Chelsea'nin sahasında Newcastle United'ı konuk edeceği karşılaşma bugün saat 23.00'te başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
CHELSEA-NEWCASTLE UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Jorginho, Kante, Chilwell; Mount, Abraham, Werner
Newcastle United: Darlow; Krafth, Clark, Dummett, Lewis; Hayden, Willock, Shelvey, Almiron; Joelinton, Saint-Maximin