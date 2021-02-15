Haberler İngiltere Premier Lig Chelsea Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligde 39 puanla 5. sırada bulunan , sahasında 25 puanla 17. sırada bulunan 'ı konuk edecek. Kritik mücadele öncesi maçın canlı yayınlanacağı kanal ve saati aratılıyor. Peki, Chelsea-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte tüm bu soruların yanıtları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 09:58
Chelsea Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

'de bugün ile karşı karşıya gelecek. Thiago Silva ve 'in bu maçta oynayamayacağı ifade ediliyor.

CHELSEA-NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea'nin sahasında Newcastle United'ı konuk edeceği karşılaşma bugün saat 23.00'te başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

CHELSEA-NEWCASTLE UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, , Rudiger; , , , ; , , Werner

Newcastle United: ; Krafth, Clark, Dummett, Lewis; Hayden, Willock, Shelvey, Almiron; Joelinton, Saint-Maximin

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