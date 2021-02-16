Ozan Kabak'lı Liverpool avantajı kaptı! RB Leipzig 0-2 Liverpool | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yeniden başladı. Son 16 turu mücadelelerinde Alman temsilcisi RB Leipzig, corona virüsü önlemleri nedeniyle Macaristan'da Puskas Arena'da Liverpool'u ağırladı. Mücadele İngiliz devinin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Karşılaşmada Liverpool'a galibiyeti getiren goller 53. dakikada Salah ve 58. dakikada Mane'den geldi.

Kırmızılarda milli yıldızımız Ozan Kabak 90 dakika sahada kalırken, Liverpool'un galibiyetinde önemli pay sahibi oldu. Ozan, maçın 68. dakikasında sarı kart gördü.

TARİHE GEÇTİ!

Ozan Kabak, Leipzig - Liverpool maçı ile birlikte bir İngiliz takımıyla Devler Ligi'nde maça çıkan ilk Türk futbolcu oldu. Milli futbolcu, Premier Lig'de ise ilk maçına Leicester City karşısında çıkmıştı.

5 DAKİKADA 2 BÜYÜK HATA



İkinci yarının hemen başında Leipzig Nkunku ile gole çok yaklaştı.



Ardından baskısını sürdüren ve fırsatları değerlendiremeyen Leipzig, 5 dakika içinde savunmada yaptığı 2 büyük hatayla kalesinde 2 gol gördü. Liverpool'da yıldız oyuncu Salah, 53'üncü dakikada savunmanın büyük hatasını iyi değerlendirdi ve topu ağlara gönderdi: 0-1. Ardından konuk ekip, 58'inci dakikada yine savunmanın hatasında Mane ile bir gol daha bularak farkı 2'ye çıkardı: 0-2.



60'ıncı dakikanın ardından karşılıklı ataklarla geçen mücadelede başka gol olmadı ve ikinci maç öncesi Liverpool evine avantajla döndü.