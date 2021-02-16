Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Ozan Kabak'lı Liverpool avantajı kaptı! RB Leipzig 0-2 Liverpool | MAÇ SONUCU

Kabak'lı avantajı kaptı! RB 0-2 Liverpool | MAÇ SONUCU

'nde heyecan yeniden başladı. Son 16 turu mücadelelerinde temsilcisi RB , corona virüsü önlemleri nedeniyle 'da 'da 'u ağırladı. Mücadele devinin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 00:51 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 01:06
Ozan Kabak'lı Liverpool avantajı kaptı! RB Leipzig 0-2 Liverpool | MAÇ SONUCU

'nde heyecan yeniden başladı. Son 16 turu mücadelelerinde temsilcisi RB , corona virüsü önlemleri nedeniyle 'da 'da 'u ağırladı. Mücadele devinin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Karşılaşmada Liverpool'a galibiyeti getiren goller 53. dakikada ve 58. dakikada 'den geldi.

Kırmızılarda milli yıldızımız Kabak 90 dakika sahada kalırken, Liverpool'un galibiyetinde önemli pay sahibi oldu. Ozan, maçın 68. dakikasında sarı kart gördü.

TARİHE GEÇTİ!

, Leipzig - Liverpool maçı ile birlikte bir İngiliz takımıyla 'nde maça çıkan ilk Türk futbolcu oldu. Milli futbolcu, 'de ise ilk maçına karşısında çıkmıştı.

5 DAKİKADA 2 BÜYÜK HATA

İkinci yarının hemen başında ile gole çok yaklaştı.

Ardından baskısını sürdüren ve fırsatları değerlendiremeyen Leipzig, 5 dakika içinde savunmada yaptığı 2 büyük hatayla kalesinde 2 gol gördü. Liverpool'da yıldız oyuncu Salah, 53'üncü dakikada savunmanın büyük hatasını iyi değerlendirdi ve topu ağlara gönderdi: 0-1. Ardından konuk ekip, 58'inci dakikada yine savunmanın hatasında Mane ile bir gol daha bularak farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

60'ıncı dakikanın ardından karşılıklı ataklarla geçen mücadelede başka gol olmadı ve ikinci maç öncesi Liverpool evine avantajla döndü.

SON DAKİKA