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İşte 'nde haftanın EN'leri!

Dünya'nın 1 numaralı organizasyonu 'nde haftanın EN'lerini sizler için derledik.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 00:16 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 06:50
İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın EN'leri!

HAFTANIN 11'İ

SA
()

CUADRADO
()

ELVEDİ
(M'GLADBACH)

CERQUEİRA
(L. )

WENDT
(M'GLADBACH)

FERNANDES
(M. UNİTED)

GRAVENBERCH
(AJAX)

FODEN
(M. CİTY)

SANCHO
()

BRAİTWHİTE
()

İMMOBİLE
(LAZİO)


HAFTANIN OYUNCUSU
JADON SANCHO (B. DORTMUND)
Haaland'la birlikte Dortmund'u sırtlayan genç yıldız, Brugge karşısında 1 gol, 1 asistle oynadı. Sancho, geçen sezonki rakamlarını şimdiden yakaladı.

HAFTANIN HOCASI
GASPERİNİ (ATALANTA)
Oynattığı futbolla alkış toplayan İtalyan teknik adam Anfield'dan hem 3 puanla hem de geçen maçtaki 5-0'lık mağlubiyetin rövanşıyla döndü.

HAFTANIN TAKIMI
ATALANTA
karşısında büyük sürprize imza atan İtalyanlar, gruptaki iddiasını gösterdi. 5-0'lık yenilginin rövanşını da alan , puanını da 7'ye çıkarttı.


GOL KRALLIĞI
6 GOL: Haaland (Dortmund)

5 GOL: Rashford (M.United)

5 GOL: Morata (Juventus)

4 GOL: Jota (Liverpool)

3 GOL: Plea (M'Gladbach)

3 GOL: Zapata (Atalanta)

ASİST KRALLIĞI
4 ASİST: Cuadrado (Juventus), De Bruyne (M. City)

3 ASİST: (Plea (M.Gladbach), Tadic (Ajax), Kimmich (B. Münih)

2 ASİST: Gomez (Atalanta), Fati (Barcelona), Martinez (B. Münih)

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