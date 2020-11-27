İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın EN'leri!

HAFTANIN 11'İ

SA

(OLYMPİAKOS)

CUADRADO

(JUVENTUS)

ELVEDİ

(M'GLADBACH)

CERQUEİRA

(L. MOSKOVA)

WENDT

(M'GLADBACH)

FERNANDES

(M. UNİTED)

GRAVENBERCH

(AJAX)

FODEN

(M. CİTY)

SANCHO

(DORTMUND)

BRAİTWHİTE

(BARCELONA)

İMMOBİLE

(LAZİO)



HAFTANIN OYUNCUSU

JADON SANCHO (B. DORTMUND)

Haaland'la birlikte Dortmund'u sırtlayan genç yıldız, Brugge karşısında 1 gol, 1 asistle oynadı. Sancho, geçen sezonki rakamlarını şimdiden yakaladı.

HAFTANIN HOCASI

GASPERİNİ (ATALANTA)

Oynattığı futbolla alkış toplayan İtalyan teknik adam Anfield'dan hem 3 puanla hem de geçen maçtaki 5-0'lık mağlubiyetin rövanşıyla döndü.

HAFTANIN TAKIMI

ATALANTA

Liverpool karşısında büyük sürprize imza atan İtalyanlar, gruptaki iddiasını gösterdi. 5-0'lık yenilginin rövanşını da alan Atalanta, puanını da 7'ye çıkarttı.



GOL KRALLIĞI

6 GOL: Haaland (Dortmund)

5 GOL: Rashford (M.United)

5 GOL: Morata (Juventus)

4 GOL: Jota (Liverpool)

3 GOL: Plea (M'Gladbach)

3 GOL: Zapata (Atalanta)

ASİST KRALLIĞI

4 ASİST: Cuadrado (Juventus), De Bruyne (M. City)

3 ASİST: (Plea (M.Gladbach), Tadic (Ajax), Kimmich (B. Münih)

2 ASİST: Gomez (Atalanta), Fati (Barcelona), Martinez (B. Münih)