Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona-Paris Saint-Germain: 1-4 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-Paris Saint-Germain: 1-4 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

tüm heyecanıyla devam ediyor. Son 16 turunun dikkat çeken mücdelesinde devi sahasında temsilcisi Paris Saint-Germain'i () konuk etti. Mücadele konuk ekip Paris Saint-Germain'in 4-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 00:52 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 01:14
Barcelona-Paris Saint-Germain: 1-4 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

temsilcisi , Devler Ligi son 16 turu ilk maçında evinde temsilcisi Paris Saint-Germain'i ağırladı. Barcelona mücadeleye, Ter Stegen, Dest, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Dembele, Griezmann, ilk 11'i ile başladı. Konuk ekip ise Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Paredes, Gueye, Kean, Mbappe, Verratti, Icardi ilk 11'i ile mücadeledeki yerini aldı.

Katalan ekibi karşılaşmaya etkili başlayan taraf oldu. Mücadelenin 6'ncı dakikasında Dembele ile gole yaklaşan Barcelona, 21'de de Pedri ile golü koklasa da fırsatları değerlendiremedi. Aradığı golü 27'nci dakikada penaltıdan Messi ile bulan Barcelona'ya PSG'nin cevabı gecikmedi. 1-0 sonrası yüklenen ve fırsatlar yakalayan PSG, mücadelenin 32'nci dakikasında Mbappe ile durumu eşitlemeyi başardı. Sonrasında Barcelona'da Griezmann, PSG'de ise Icardi pozisyonlar yakalasa da bunları gole çeviremedi ve mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

MBAPPE, BARCELONA'YI YIKTI

Karşılıklı ataklarla başlayan ikinci yarının ilk 15 dakikasında PSG, Kean ve Verratti ile fırsatları değerlendiremezken, Barcelona ise Griezmann ve Messi ile gol aradı ancak yakaladığı fırsatları gole çeviremedi. 60'ıncı dakikaların ardından rakibi karşısında üstünlüğü ele geçiren PSG, 65'inci dakikada Mbappe ile öne geçmeyi başardı: 1-2. Baskısını sürdüren Fransız ekibi, 70'inci dakikada Kean ile farkı 2'ye çıkarmayı başardı: 1-3. Goller sonrası Barcelona Messi ve Dembele ile gol fırsatlarını değerlendiremezken, 85'inci dakikada Mbappe yine sahneye çıkarak hat trick yaptı: 1-4. Karşılaşmada başka gol olmadı ve ikinci maç öncesi PSG büyük bir avantajı cebine koydu.

Deplasmanda aldığı farklı galibiyetle rövanş mücadelesi öncesi avantaj sahibi olan Fransız ekibi, rakibini 10 Mart'ta sahasında konuk edecek.

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