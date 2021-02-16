Barcelona-Paris Saint-Germain: 1-4 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İspanyol temsilcisi Barcelona, Devler Ligi son 16 turu ilk maçında evinde Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'i ağırladı. Barcelona mücadeleye, Ter Stegen, Dest, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Dembele, Griezmann, Messi ilk 11'i ile başladı. Konuk ekip PSG ise Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Paredes, Gueye, Kean, Mbappe, Verratti, Icardi ilk 11'i ile mücadeledeki yerini aldı.

Katalan ekibi karşılaşmaya etkili başlayan taraf oldu. Mücadelenin 6'ncı dakikasında Dembele ile gole yaklaşan Barcelona, 21'de de Pedri ile golü koklasa da fırsatları değerlendiremedi. Aradığı golü 27'nci dakikada penaltıdan Messi ile bulan Barcelona'ya PSG'nin cevabı gecikmedi. 1-0 sonrası yüklenen ve fırsatlar yakalayan PSG, mücadelenin 32'nci dakikasında Mbappe ile durumu eşitlemeyi başardı. Sonrasında Barcelona'da Griezmann, PSG'de ise Icardi pozisyonlar yakalasa da bunları gole çeviremedi ve mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

MBAPPE, BARCELONA'YI YIKTI

Karşılıklı ataklarla başlayan ikinci yarının ilk 15 dakikasında PSG, Kean ve Verratti ile fırsatları değerlendiremezken, Barcelona ise Griezmann ve Messi ile gol aradı ancak yakaladığı fırsatları gole çeviremedi. 60'ıncı dakikaların ardından rakibi karşısında üstünlüğü ele geçiren PSG, 65'inci dakikada Mbappe ile öne geçmeyi başardı: 1-2. Baskısını sürdüren Fransız ekibi, 70'inci dakikada Kean ile farkı 2'ye çıkarmayı başardı: 1-3. Goller sonrası Barcelona Messi ve Dembele ile gol fırsatlarını değerlendiremezken, 85'inci dakikada Mbappe yine sahneye çıkarak hat trick yaptı: 1-4. Karşılaşmada başka gol olmadı ve ikinci maç öncesi PSG büyük bir avantajı cebine koydu.

Deplasmanda aldığı farklı galibiyetle rövanş mücadelesi öncesi avantaj sahibi olan Fransız ekibi, rakibini 10 Mart'ta sahasında konuk edecek.