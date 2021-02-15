Resmen açıklandı! İşte Şampiyonlar Ligi finalinde kullanılacak 'İstanbul' temalı top

UEFA'nın aldığı karar neticesinde Şampiyonlar Ligi 2020 final maçı İstanbul yerine Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirilirken, 2021 Devler Ligi finalinin İstanbul'da seyircili bir şekilde oynanmasına karar verilmişti.

2021'de Rusya'nın St. Petersburg kentinde oynanması planlanan finalin de bir sonraki yıla kaydırıldığı açıklanmıştı.

29 Mayıs tarihinde oynanması planlanan dev maç öncesi, final müsabakasında kullanılacak olan 'İstanbul' temalı top tanıtıldı.

İşte Şampiyonlar Ligi finalinde kullanılacak İstanbul temalı top

İşte Şampiyonlar Ligi maç takvimi:

16-17 Şubat 2021: Son 16 Turu 1. Maçlar

23-24 Şubat 2021: Son 16 Turu 1. Maçlar

9-10 Mart 2021: Son 16 Turu 2. Maçlar

16-17 Mart 2021: Son 16 Turu 2. Maçlar

6-7 Nisan 2021: Çeyrek Final 1. Maçlar

13-14 Nisan 2021: Çeyrek Final 2. Maçlar

27-28 Nisan 2021: Yarı Final 1. Maçlar

4-5 Mayıs 2021: Yarı Final 2. Maçlar

29 Mayıs 2021: Final, İstanbul