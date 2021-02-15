Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Resmen açıklandı! İşte Şampiyonlar Ligi finalinde kullanılacak 'İstanbul' temalı top

Resmen açıklandı! İşte finalinde kullanılacak '' temalı top

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilmesi planlanan ancak, pandemi nedeniyle bu yıla ertelenen finali öncesi, final maçında kullanılacak '' temalı top futbolseverlerin beğenisine sunuldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 13:11 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 13:15
Resmen açıklandı! İşte Şampiyonlar Ligi finalinde kullanılacak 'İstanbul' temalı top

'nın aldığı karar neticesinde maçı yerine 'in başkenti 'da gerçekleştirilirken, 2021 Devler Ligi finalinin İstanbul'da seyircili bir şekilde oynanmasına karar verilmişti.

2021'de 'nın . Petersburg kentinde oynanması planlanan finalin de bir sonraki yıla kaydırıldığı açıklanmıştı.

29 Mayıs tarihinde oynanması planlanan dev maç öncesi, final müsabakasında kullanılacak olan 'İstanbul' temalı top tanıtıldı.

İşte Şampiyonlar Ligi finalinde kullanılacak İstanbul temalı top

İşte Şampiyonlar Ligi maç takvimi:

16-17 Şubat 2021: Son 16 Turu 1. Maçlar
23-24 Şubat 2021: Son 16 Turu 1. Maçlar

9-10 Mart 2021: Son 16 Turu 2. Maçlar
16-17 Mart 2021: Son 16 Turu 2. Maçlar

6-7 Nisan 2021: Çeyrek Final 1. Maçlar
13-14 Nisan 2021: Çeyrek Final 2. Maçlar

27-28 Nisan 2021: Yarı Final 1. Maçlar
4-5 Mayıs 2021: Yarı Final 2. Maçlar

29 Mayıs 2021: Final, İstanbul

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