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'nde heyecanı start veriyor!

Avrupa'nın kulüpler düzeyinde 1 numaralı futbol organizasyonu 'nde heyecanı 1 Aralık Salı ve 2 Aralık Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 13:05
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı start veriyor!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu 'nde grup maçlarının 5. haftası 1 Aralık Salı günü başlayacak.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında karşılaşmaları, 1 Aralık Salı ve 2 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi , H Grubu'ndaki 5. maçında çarşamba günü saat 20.55'te 'nın Leipzig takımını konuk edecek.

Ligde 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

1 ARALIK SALI:

20.55 () - Salzburg (Avusturya)

20.55 () - ()

23.00 (İspanya) - (Almanya)

23.00 (Almanya) - Inter ()

23.00 Olympique Marsilya () - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Porto (Portekiz) - ()

23.00 Liverpool (İngiltere) - Ajax (Hollanda)

23.00 Atalanta (İtalya) - Midtjylland (Danimarka)

2 ARALIK ÇARŞAMBA:

20.55 Krasnodar (Rusya) - Rennes (Fransa)

20.55 Medipol Başakşehir - Leipzig (Almanya)

23.00 Sevilla (İspanya) - Chelsea (İngiltere)

23.00 (Almanya) - Lazio (İtalya)

23.00 (Belçika) - Zenit (Rusya)

23.00 Juventus (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Barcelona (İspanya)

23.00 Manchester United (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)

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