Leeds United - Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de 2. hafta mücadelesinde Leeds United ile Fulham karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leeds United - Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
LEEDS UNITED - FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Leeds United - Fulham maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.
LEEDS UNITED - FULHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Leeds United: Meslier, Dallas, Struijk, Koch, Ayling, Harrison, Hernández, Phillips, Klich, Costa, Bamford
Fulham: Areola, Bryan, Hector, Ream, Tete, Cairney, Reed, Anguissa, Cavaleiro, Mitrovic, Kebano