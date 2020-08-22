Leicester City'de Türk duvarı! Çağlar Söyüncü'nün yanına Ozan Kabak geliyor - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
22 Ağustos 2020, Cumartesi
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'de Türk duvarı! 'nün yanına geliyor

Leicester City'de Türk duvarı! Çağlar Söyüncü'nün yanına Ozan Kabak geliyor

'nün formasını terlettiği İngiltere ekibi , 04'te forma giyen bir diğer milli yıldız için görüşmelere başladı.

İngiltere ekiplerinden 'de çalışmaları hız kesmeden devam ederken, savunmaya takviye adına flaş bir hamle geldi.

Defansta 'ye sağlam bir partner arayan Leicester, milli yıldız 'ı gündemine aldı.

'ın haberine göre; İngiliz ekibi 04'te top koşturan Kabak için görüşmelere başladı.

EVANS GİDECEK OZAN GELECEK

Çağlar Söyüncü'nün savunmadaki partneri Johnny Evans'ın Premier Lig'den talipleri olduğu aktarılırken, Ozan ile Çağlar'ın yan yana oynama ihtimalinin yüksek olduğu da ifade edildi.

BONSERVİSİ 35 MİLYON EURO

Mali açıdan sıkıntılı günler geçiren Alman ekibi Schalke 04'ün Ozan Kabak'ı 35 milyon euro civarı bir teklif gelmesi durumunda satabileceği biliniyor.

'da geçtiğimiz sezon 25 maça çıkan Kabak, 3 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.

  1. 22.08.2020
  2. Güncelleme: 22.08.2020 22:53
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